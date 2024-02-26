رمضان 2024.. أبطال الدراما في وظائف جديدة أبرزهم يحيى الفخراني

يقدم نجوم دراما رمضان هذا العام 2024 عددًا من المهن المختلفة، ونرى العديد من الفنانين في شخصيات جديدة لأول مرة وغير معتادة، وتتنوع المسلسلات بين الدارمي والتشويقي والكوميدي.

ونستعرض لكم خلال السطور التالية، أبرز مهن الفنانين في مسلسلات رمضان 2024، ومن المقرر عرضها على شاشة قنوات المتحدة ومنصة «watch it» الإلكترونية.

يحيى الفخراني

يخوض الفنان يحيى الفخراني الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل عتبات البهجة، ويقدم شخصية يوتيوبر لأول مرة، في العمل المأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، مما يمنح القصة حبكة درامية خاصة، وهو من سيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج العدل جروب.

أمير كرارة

يقدم الفنان أمير كرارة شخصية طبيب لأول مرة في مسلسل بيت الرفاعي، المقرر عرضه خلال سباق مسلسلات رمضان 2024، وتدور قصته حول عائلة الرفاعي، في إشارة إلى محمود الرفاعي الذي يجسد دوره أمير كرارة، وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، يشارك في بطولته سيد رجب، إيناس كامل، أحمد رزق، من تأليف بيتر ميمي، إخراج أحمد نادر جلال، سيناريو وحوار هند عبد الله وعمرو أبو زيد.

أحمد العوضي

ويجسد الفنان أحمد العوضي شخصية تاجر خشب يدعى عرب السويركي بمسلسل حق عرب في رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي، حول كبير المنطقة، والذي يدعى عبد ربه، وهو رجل في السبعينيات من عمره، ويخاف منه جميع سكان الحي، ولديه أخ يدعى عطوة يطيع أخاه الأكبر دائمًا، وفي يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين له يخونه، وهنا يظهر عرب السويركي وهو رجل شريف.

مصطفى شعبان

يقدم الفنان مصطفى شعبان في مسلسل المعلم المقرر عرضه في رمضان 2024، دور تاجر سمك يتعرض لعدة صعوبات تقلب حياته رأسًا على عقب، ويضم في بطولته منذر رياحنة، سهر الصايغ، انتصار، هاجر أحمد، إخراج مرقس عادل، تأليف محمد الشواف.

حسن الرداد

يجسد الفنان حسن الرداد دور سائق ميكروباص من أصول صعيدية، خلال مسلسل محارب، المقرر عرضه في سباق مسلسلات رمضان 2024، وهو بطولة أحمد زاهر، نرمين الفقي، ماجد المصري، محمود عمرو ياسين، إخراج شيرين عادل، تأليف محمد سيد بشير.