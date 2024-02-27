انطلاق مباريات الجولة 20 المؤجلة من دوري القسم الثالث بمنطقة الإسكندرية

تقام اليوم الثلاثاء مباريات الجولة العشرين لدوري القسم الثالث- المجموعة الحادية عشر المؤجلة من السبت قبل الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

تنظم منطقة الإسكندرية لكرة القدم هذه المباريات بإشراف عامر حسين، المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي، رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، حسن إسماعيل، المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

‏‏مباريات الجولة الـ20

وتقام مباريات الجولة الـ20 اليوم، حيث يلتقى مركز شباب العامرية مع مركز شباب إيتاي البارود على ملعب العامرية، ويستضيف فربق المنتزه نظيره فريق بدر على ملعب المدينة الشبابية بأبي قير، ويواجه مركز شباب أبو حمص نظيره مركز شباب أبوالمطامير، على ملعب أبو حمص.

القرعة تجنب الترام

‏وتقام باقي المباريات في نفس اليوم، ويلتقي مركز شباب المعمورة مع مياه البحيرة، على ملعب المعمورة، ويستضيف أصحاب الجياد نظيره مركز شباب الدلنجات على ملعب استاد الجامعة، فيما جنبت القرعة فريق الترام اللعب في هذه الجولة، بالإضافة إلى فريق مركز شباب كفر بولين، نظرًا لانسحاب فريق نهضة العامرية، وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا.