«سقارة للتنمية» يوضح مقومات الشخصية الإيجابية.. «منتجة ومنفتحة»

نشر مركز سقارة للتدريب التابع لوزارة التنمية المحلية، تقريرا بشأن صفات الشخصية الإيجابية، وذلك ردا على تساؤل «ما هي الشخصية الايجابية؟»، وجاءت الإجابة كما يلي.

- الشخصية المنتجة في مجالات الحياة حسب القدرة والإمكانية.

- الشخصية المنفتحة على الحياة ومع الناس حسب نوع العلاقة.

- الشخصية التي تمتلك النظرة الثاقبة وتتحرك ببصيرة.

- الشخصية المتوازنة بين الحقوق والواجبات.

الصحة النفسية

- الشخصيه التي تمتلك أساسيات الصحة النفسية مثل التعامل الجيد مع الذات، التعامل المتوازن مع الآخرين،التكيف مع الواقع،الضبط في المواقف الحرجة، الهدوء في حالات الازعاج، الصبر في حالات الغضب، القدرة على التحكم).

- الشخصية التي تتعامل مع المادة حسب المطلوب ولا تهمل الجانب المعنوي.

- الشخصية التي تتأثر بالمواقف حسب درجة الإيجابية والسلبية، وتقيس الإيجابية بالمصلحة العامة ولا تُضخم السلبية أكثر من الواقع.

- الشخصية التي تعمل على تطوير الموجود وتبحث عن المفقود وتعالج العقبات.

- تمتلك الثوابت الأخلاقية.

- تراعي مقومات الاستمرارية مثل الجدية عند تقلب الحالات، والهمة العالية والتحرك الذاتي، والتصرف الحكيم والمراجعة للتصحيح.

- تتعامل مع كل شخص حسب درجة الصلاح ولا يغفل سلبياته.

- تحب المشاركة لتقديم ما عندها من الخير والإيجابية.

- تفكر دائما لتطوير الإيجابيات وإزالة السلبيات.

- تكره الانتقام وتذم الحقد وتنتقد الحسود ولا تجلس في مجالس الغيبة والنميمة.