تفاصيل مبادرة «مدارس بلا سلبيات» لتحسين جودة التعليم بالمنيا

تهتم مبادرة «مدارس بلا سلبيات» بتحسين جودة التعليم في محافظة المنيا، وتُشجع المدارس على الابتكار والإبداع في العملية التعليمية، كما تساهم في خلق بيئة تعليمية إيجابية تُحفز الطلاب على التعلم وتُنمي مهاراتهم وقدراتهم.

وفي احتفالية كبرى بحضور قيادات تعليمية ونقابية، جرى تكريم المدارس الفائزة في مبادرة «مدارس بلا سلبيات» عن الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024، والتي ينظمها «التعلم النشط بنقابة المعلمين» بقيادة مؤمن خلاف.

دور المعلم في تطوير العملية التعليمية

حضر الاحتفالية محمد سليمان عبد الله، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، ومؤمن الخطيب، أمين صندوق النقابة الفرعية بالمنيا، وهشام عزام، مدير مرحلة التعليم الثانوي، ومحمود رضا، مدير مرحلة التعليم الابتدائي، ومحمد مصطفى، مكتب التعليم الابتدائي، ورؤساء القطاعات التعليمية.

وأشاد مدير عام إدارة المنيا التعليمية، بجهود المدارس الفائزة والتزامها بالضوابط واللوائح، مؤكدا على أهمية دور المعلم في تطوير العملية التعليمية، معلنا عن استمرار مبادرة «مدارس بلا سلبيات» للفصل الدراسي الثاني.

تقييم المدارس المشاركة في المبادرة

وأوضح مؤمن خلاف، مسئول التعلم النشط، عن وضع معايير لتقييم المدارس المشاركة في المبادرة، حيث جرى تكريم 30 مدرسة تتوافر فيها المعايير المعلن عنها سابقاً.

وقد شملت المدارس المكرمة 9 مدارس على مستوى المرحلة الثانوية و 10 مدارس على مستوى المرحلة الإعدادية و 11 مدرسة على مستوى المرحلة الابتدائية.

وشدد خلاف على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق الأهداف المنشودة من المبادرة.