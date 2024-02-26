محمد ثروت يروج لمسلسل سر إلهي رمضان 2024: «هتشوفوا عمل راقي»

روج الفنان محمد ثروت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لمسلسل سر إلهي، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، والذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

ونشر محمد ثروت، البوستر الدعائي للمسلسل معلقا: «بسم الله توكلنا على الله، انتظروني في مسلسل سر إلهي مع النجمة روچينا.. حصري على CBC وCBC دراما في رمضان، بإذن الله تشوفوا عمل فني راقي يليق بجمهور محترم».

أبطال مسلسل سر إلهي

ويضم مسلسل سر إلهي عددا من نجوم الفن أبرزهم: روجينا، محمد ثروت، أحمد سلامة، أحمد مجدي، محسن منصور، محمود حجازي، مراد مكرم، ميمي جمال، صلاح عبدالله، رشا مهدي، مريم أشرف زكي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف أمين جمال.