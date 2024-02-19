نجوم يشاركون كـ«ضيوف الشرف» بدراما رمضان.. أبرزهم محمد ثروت في «الكبير أوي»

اتجهت الكثير من الأعمال الدرامية في الآونة الأخير لاستضافة «ضيوف شرف» ليضعوا لمسة خاصة للعمل الفني، وسيظهر في المسلسلات المشاركة بالمارثون الرمضاني المقبل مجموعة من النجوم كضيوف شرف، ومن أبرزهم مسلسل الكبير أوي 8، الذي يضم أكبر عدد من ضيوف الشرف لهذا العام.

الكبيرأوي 8

يضم مسلسل الكبير أوي 8، مجموعة من نجوم الفن الذين يشاركون في العمل كـ ضيوف شرف أبرزهم أكرم حسني ومحمد ثروت وأمينة خليل وشيماء سيف، ويقوم ببطولة المسلسل أحمد مكي ورحمة أحمد وإخراج أحمد الجندي.

جودر

ويشارك في مسلسل حكاية جودر الصياد، مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان القدير رشوان توفيق وأيتن عامر، ويُعد من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث المسلسل ضمن قصص مسلسل ألف ليلة وليلة، ومن بطولة الفنان ياسر جلال وياسمين رئيس.

بابا جه

ينضم الفنان كريم فهمي كـ ضيف شرف في مسلسل بابا جه، وهو من بطولة الفنان أكرم حسني ونسرين أمين، تدور أحداثه في إطار الكوميديا، ويحمل توقيع المخرج خالد مرعي وتأليف وائل حمدي.

الحشاشين

يعتبر مسلسل الحشاشين من أضخم الأعمال الدرامية المقدمة في الماراثون الرمضاني لهذا العام، ويشارك فيه الفنان محمد رجب كضيف شرف، ومن بطولة كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب وأحمد عيد، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

محارب

ويشارك ماجد المصري كضيف شرف في مسلسل محارب، الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد وأحمد زاهر، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من نجوم الفن، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي خلال 30 حلقة.