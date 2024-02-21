4 نجوم يظهرون للمرة الأولى في الكبير أوي 8.. منهم محمد ثروت

مسلسل الكبير أوي، من الأعمال التي ينتظرها الجمهور كل عام، وتم عرض 7 أجزاء منها، والجميع على موعد مع الجزء الثامن في رمضان 2024، الذي يشهد حضور مميز لبعض النجوم والفنانين للمرة الأولى، سنتعرف عليهم في التقرير التالي.

فضلاً عن نجوم العمل الفني، المكون من الفنان أحمد مكي وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد ومحمد سلام وحسين حجاج، وحاتم صلاح ومصطفى غريب، هناك العديد من النجوم الآخرين المشاركين هذا العام.

ظهور 4 نجوم للمرة الأولى في الكبير أوي

ويشهد مسلسل الكبير الجزء الثامن، مشاركة الفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، كما أن الفنان أكرم حسني سيظهر للمرة الأولى، مثل أيضًا الفنانة صفاء الطوخي ومحمود الليثي والفنان محمد ثروت، وستظهر أيضًا الفنانة شيماء سيف لكن ليست للمرة الأولى، بعد مشاركتها في أحد الأجزاء الماضية، كل هؤلاء الفانين يظهرون للمرة الأولى في المسلسل.

عودة الكبير أوي سنة 2022

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد مكي عاد مرة أخرى، من أجل استكمال سلسلة الكبير أوي في شهر رمضان لعام 2022، وذلك بعدما انقطع سنة 2015، بعد تصوير 5 أجزاء من المسلسل، ليعود منذ عامين بالجزء السادس، ثم السابع في العام الماضي رمضان 2023، وساهمت عودة المسلسل في أبزر العديد من النجوم الصاعدة، اللذين أصبحوا بعدها أبطالاً لعدة أعمال فنية، مثل الفنانة رحمة أحمد والفنان حاتم صلاح، وأيضًا مصطفى غريب وعبد الرحمن حسن.

حمل مربوحة في الجزء الثامن

كما أن الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، سيشهد بعض المفاجآت التي ظهرت في البرومو التشويقي، مثل حمل «مربوحة» التي تقوم بدورها الفنانة رحمة أحمد، ومشاركة «حزلقوم» في برنامج من سيربح المليون.