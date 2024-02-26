عاصفة ترابية وأمطار بالمحافظات غدا.. وتحذير لسكان الإسكندرية: «زعابيب أمشير هلت»

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عاصفة ترابية تضرب العديد من المحافظات، غدا الثلاثاء، مع فرص سقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 30%، مع تكون الغيوم الجزئية على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، فيما تؤثر الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

زعابيب أمشير

وحذّرت هيئة الأرصاد سكان محافظة الإسكندرية من هبوب ما وصفته بـ«زعابيب أمشير»، غدًا الثلاثاء، ناصحة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أعمدة الإنارة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وحول حالة الطقس غدا في المحافظات، أوضحت «الأرصاد» في بيان محافظات «الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية» تتعرض لأمطار متوسطة بنسبة 30%.

عاصفة ترابية تضرب المحافظات

فيما تنشط العاصفة الترابية في محافظات «بورسعيد، دمياط، السويس، جنوب سيناء، أسوان، قنا، الأقصر، الوادي الجديد»، وتصل سرعة الرياح إلى 40 كيلومترًا في الساعة.

تحذير من الشبورة المائية

وحذرت الأرصاد الجوية سكان «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ»، من تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية، بداية من الساعة 4 فجرًا حتى 9 صباحًا.

وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر المتوسط والأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، يصل ارتفاعها إلى مترين ونصف وتكون شمالية غربية.

درجات الحرارة في المحافظات غدًا

وجاءت درجات الحرارة في المحافظات غدًا الثلاثاء 27 فبراير، كالآتي: