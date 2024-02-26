إمساكية رمضان 2024 في الشرقية.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام
كتب:
نظيمة البحرواي
09:12 م | الإثنين 26 فبراير 2024
إمساكية رمضان
تُعدّ إمساكية رمضان 2024 في محافظة الشرقية، بمثابة البوابة التي تُشرع على شهر الرحمة والمغفرة، إذ تُحدد مواقيت الفجر والسحور وعدد ساعات الصيام خلال أيام الشهر الفضيل.
وبحسب الحسابات الفلكية، يُتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2024 يوم 11 مارس المقبل، ويستمر 30 يومًا، لينتهي يوم 9 أبريل 2024.
إمساكية رمضان 2024 كاملة بمحافظة الشرقية
تستعرض «الوطن» إمساكية رمضان 2024 كاملة بمحافظة الشرقية، وفق ما أعلنته، الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواعيد الصيام والصلاة في شهر رمضان بالشرقية:
وجاءت مواعيد الصيام والصلاة في شهر رمضان على النحو التالي:
|التاريخ اليوم مواقيت الصلاة مدة ساعات الصوم
|الاثنين 11 مارس 1 رمضان الفجر: 4:42 13:38 ساعة
|الثلاثاء 12 مارس 2 رمضان الفجر: 4:40 13:40 ساعة
|الأربعاء 13 مارس 3 رمضان الفجر: 4:39 13:42 ساعة
|الخميس 14 مارس 4 رمضان الفجر: 4:38 13:44 ساعة
|الجمعة 15 مارس 5 رمضان الفجر: 4:35 13:45 ساعة
|السبت 16 مارس 6 رمضان الفجر: 4:35 13:48 ساعة
|الأحد 17 مارس 7 رمضان الفجر: 4:34 13:50 ساعة
|الاثنين 18 مارس 8 رمضان الفجر: 4:33 13:51 ساعة
|الثلاثاء 19 مارس 9 رمضان الفجر: 4:31 14:04 ساعة
|الأربعاء 20 مارس 10 رمضان الفجر: 4:29 13:56 ساعة
|الخميس 21 مارس 11 رمضان الفجر: 4:29 13:57 ساعة
|الجمعة 22 مارس 12 رمضان الفجر: 4:28 13:59 ساعة
|السبت 23 مارس 13 رمضان الفجر: 4:28 14:02 ساعة
|الأحد 24 مارس 14 رمضان الفجر: 4:25 14:03 ساعة
|الاثنين 25 مارس 15 رمضان الفجر: 4:24 14:05 ساعة
|الثلاثاء 26 مارس 16 رمضان الفجر: 4:22 14:07 ساعة
|الأربعاء 27 مارس 17 رمضان الفجر: 4:21 14:09 ساعة
|الخميس 28 مارس 18 رمضان الفجر: 4:20 14:11 ساعة
|الجمعة 29 مارس 19 رمضان الفجر: 4:18 14:13 ساعة
|السبت 30 مارس 20 رمضان الفجر: 4:17 14:15 ساعة
|الأحد 31 مارس 21 رمضان الفجر: 4:15 14:18 ساعة
|الاثنين 1 أبريل 22 رمضان الفجر: 4:14 14:19 ساعة
|الثلاثاء 2 أبريل 23 رمضان الفجر: 4:13 14:21 ساعة
|الأربعاء 3 أبريل 24 رمضان الفجر: 4:11 14:23 ساعة
|الخميس 4 أبريل 25 رمضان الفجر: 4:10 14:25 ساعة
|الجمعة 5 أبريل 26 رمضان الفجر: 4:09 14:27 ساعة
|السبت 6 أبريل 27 رمضان الفجر: 4:07 14:29 ساعة
|الأحد 7 أبريل 28 رمضان الفجر: 4:06 14:31 ساعة
|الاثنين 8 أبريل 29 رمضان الفجر: 4:04 14:34 ساعة
|الثلاثاء 9 أبريل 30 رمضان الفجر: 4:03 14:35 ساعة