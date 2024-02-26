إمساكية رمضان 2024 في الشرقية.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام

تُعدّ إمساكية رمضان 2024 في محافظة الشرقية، بمثابة البوابة التي تُشرع على شهر الرحمة والمغفرة، إذ تُحدد مواقيت الفجر والسحور وعدد ساعات الصيام خلال أيام الشهر الفضيل.

وبحسب الحسابات الفلكية، يُتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2024 يوم 11 مارس المقبل، ويستمر 30 يومًا، لينتهي يوم 9 أبريل 2024.

إمساكية رمضان 2024 كاملة بمحافظة الشرقية

تستعرض «الوطن» إمساكية رمضان 2024 كاملة بمحافظة الشرقية، وفق ما أعلنته، الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواعيد الصيام والصلاة في شهر رمضان بالشرقية:

وجاءت مواعيد الصيام والصلاة في شهر رمضان على النحو التالي: