حددت إمساكية شهر رمضان 2024 بالقليوبية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة، موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام في أيّام الشهر المعظم.

إمساكية رمضان 2024 بالقليوبية

وتكشف إمساكية رمضان 2024 بالقليوبية، موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام، خلال أيام الشهر، مشيرة إلى أنّ عدد ساعات الصيام في المحافظة خلال اليوم الأول تصل إلى 13 ساعة و37 دقيقة، بينما يأتي أذان المغرب في الساعة 06:01.

موعد السحور في إمساكية رمضان 2024 بالقليوبية

وتوضح إمساكية رمضان 2024 بالقليوبية، أنّ السحور في أول أيام الشهر الكريم، في الساعة 02:30 صباحًا على أن يكون موعد الإمساك الساعة 04:43 صباحًا.

يذكر أن معهد الفلك والبحوث الجيولوجية، حدد موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر، والذي من المتوقع فلكيًا أن يكون يوم الاثنين 11 مارس المقبل، ويتم تأكيد الموعد من قبل دار الإفتاء المصرية، بعد استطلاع الهلال نهاية شهر شعبان المبارك.