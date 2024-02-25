منة شلبي شخصية كرتونية لأول مرة في رمضان بمسلسل نورة.. ما قصة العمل؟

الأطفال لها نصيب كبير في مسلسلات رمضان 2024، خاصة مسلسلات الأنيميشن التي تناقش القضايا الاجتماعية المختلفة، ومنها مسلسل «نورة»، الذي يعرض على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل الأنيميشن «نورة»، يستهدف جميع الفئات وخاصة الأطفال، إذ يعمل على توعيتهم ومساعدتهم على تحديد الأهداف والعمل المثمر على تحقيقها، وذلك حتى يكونوا سعداء في الحياة، وجاء ذلك بعد عرض البرومو الرسمي على منصة «watch it».

منة شلبي بطلة مسلسل نورة

ما جذب أنظار الصغار قبل الكبار، هو النبرة الصوتية المميزة لشخصية نورة، والتي تعود إلى الفنانة منة شلبي، ويُعد مسلسل نورة هو البطولة الأولى التي تشارك بها «منة» في رمضان بصوتها فقط، دون أن تجسد دور البطولة كاملًا.

خلال مشوار فني مليء بالأدوار المميزة، التي قدمتها الفنانة منة شلبي، استطاع الجمهور أن يميز صوتها دون غيرها في البطولة الأولى لها بتجربة صوتية فقط عن طريق مسلسل الأنيميشن «نورة».

أحداث مسلسل نورة

وتدور أحداث مسلسل «نورة»، حول الفتاة الصغيرة التي تبحث عن أهدافها وتريد تحقيقها، ويساعدها والداها في تشجعيها وتقديم الدعم لمواجهة أي فشل أو خسارة، من خلال أحداث تشويقية بسيطة توضح طرقا متعددة لمساعدة الأطفال على التغلب على الخوف من الفشل.

«نورة» عندها حلم ومصممة تحققه، كان هذا التعليق عند عرض البرومو الرسمي للمسلسل، ومن المرجح أن يدور المسلسل عن نصائح عائلية اجتماعية للفتاة «نورة».