حسن الرداد لأول مرة سائق ميكروباص في محارب رمضان 2024

موهبة وحضور وكاريزما يتمتع بها الفنان الشاب حسن الرداد، الذي يقدم وجبة رمضانية دسمة لجمهوره ومتابعيه عبر مسلسل محارب، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، ليقدم دورا مختلفا كليا عن أدواره السابقة؛ إذ يجسد شخصية «عزيز» سائق الميكروباص، والتي يؤديها لأول مرة خلال مشواره الفني.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث المسلسل حول شخصية «عزيز» من أصول صعيدية، يضطر إلى ترك الصعيد بعد وفاة والده ويأتي إلى القاهرة، وظهر ذلك خلال البرومو الخاص بالمسلسل.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، نرمين الفقي، تامر عبد المنعم، أحمد زاهر، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وللمخرجة شيرين عادل.