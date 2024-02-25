انتوا عندي في حتة تانية.. كيف صالح حسن الرداد أبطال مسلسل محارب؟

قدّم الفنان حسن الرداد، أغنية جديدة بعنوان «محارب ولعها»، لأبطال مسلسل محارب، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، على شاشة قناة «cbc»، لمصالحتهم بعد موقفه الأخير معهم، وعدم ذكر جميع أسماء أبطال المسلسل، موجهًا رسالة لكل فرد منهم باسمه خلال الأغنية.

أغنية جديدة لـ حسن الرداد لمصالحة أبطال مسلسل محارب

أغنية مسلسل محارب من كلمات وألحان صلاح دوشة، وتوزيع ومكس وماستر بيشو، وتقول كلماتها: «في الساحة أنا المحارب.. مشهودلي بالتجارب.. بصطاد في العقارب.. كلوا يصحي للمحارب.. خضوني قالوا قول أسماء الكاسيت في 20 ثانية.. قولت اللي كان على بالي واتلهيت والدنيا لاهية.. يا اخواتي يا حبايبيي انتوا عندي فى حتة تانية».

دور حسن الرداد في مسلسل محارب

ويقوم الفنان حسن الرداد بدور عزيز، وهو شخص قادم من الصعيد إلى مصر، للبحث عن عمل بعد وفاة والده وإعالته لأسرته، ولكنه فوجئ بالعديد من الأسرار التي تنكشف وتقلب حياته.

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، منة فضالي، عفاف شعيب، ماجد المصري، أحمد زاهر، ناهد السباعي، كريم العمري، سماء إبراهيم، عابد عناني، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد سيد بشير.