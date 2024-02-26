وكيل «صحة مطروح»: تدريب 25 طبيبا على تقنيات مكافحة العدوى

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، تدريب الأطقم الطبية الجديدة، على تطبيق جميع أعمال وسياسات مكافحة العدوى في المستشفيات، والوحدات الصحية، بالرعاية الأساسية والمراكز الطبية، وذلك لمنع انتقال العدوى للمرضي والمترددين لتلقي الرعاية والعلاج في المنشآت الصحية، ورفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم، والتزامهم بمعايير مكافحة العدوى، بقطاع الصحة بالمحافظة.

تدريب 25 طبيبًا على مكافحة العدوى

وقال وكيل «صحة مطروح، اليوم»، في بيان، إنه جرى تنظيم دورة تدريبية للأطباء، بشأن مكافحة العدوى تستهدف الأطباء بكافة منافذ تقديم الخدمات الصحة بمطروح، وانعقدت على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 24 فبراير، وحتى 26 من فبراير الجاري، بمركز تدريب صحة المرأة ضمت 25 طبيبًا، لتدريبهم على أعلى تقنيات المكافحة، تحت إشراف الدكتورة دينا وجيه، مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، وجرى تكريم المتميزين في البرنامج، بحضور الدكتور محمد لطفي، مدير إدارة التدريب، والدكتورة أمنية محمد، عضو إدارة التدريب، وربيع عيسى، مدير مركز معلومات المديرية، ومحمد السعيد، مسؤول ترصد مكافحة العدوى.

خطة إدارة مكافحة العدوى

وأضاف وكيل الوزارة، أن البرنامج يعد أحد البرامج المدرجة بخطة إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، بالتعاون والتنسيق مع إدارة التدريب، وجاري عقد مثل هذه البرامج التدريبية بشكل دوري، لاستكمال تدريب جميع أعضاء الفرق الطبية بنطاق المحافظة.

مضادات الميكروبات

وشدد على أهمية الالتزام بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، مشيرًا إلى عدم السماح والتهاون في تطبيقها، وفقًا للبروتوكولات المعمول بها.

وأكد دور إدارة مكافحة العدوى، وإدارة التدريب والمدربين وجهودهم وتعاونهم لإنجاح البرنامج التدريبي، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى، وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.