ندوة بالإسماعيلية عن كيفية الاستفادة من الخدمات المالية في إدارة المشروعات

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنّ المحافظة تستهدف توفير فرص عمل للشباب، وتحسين المستوى المعيشي، والتمكين الاقتصادي للخريجين، بدعم الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتناهية الصغر.

المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية

وأضاف محافظ الإسماعيلية، في بيان، أنه جرى مناقشة اليوم خلال ندوة بمكتبة مصر العامة، الخدمات التي يتم تقديمها من خلال عدة بنوك، بالتنسيق مع المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك».

وتناولت الندوة كيفية وشروط الحصول على الخدمات والضمانات والتسهيلات المقدمة، ومناقشة أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين عند الاقتراض وطلب التمويل.

تمكين الشباب ورواد الأعمال

كما تضمنت الندوة في الإسماعيلية، عرض ومناقشة الخدمات التي يقدمها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، وتوضيح كافة الخدمات المالية، وغير المالية، المقدمة للفئات المستهدفة، سواء لتمويل مشروعات قائمة أو تحت الإنشاء، بجانب تقديم الدعم الفني ودراسة الجدوى؛ لتمكين الشباب ورواد الأعمال والمستثمرين في شتى قطاعات الاستثمار.

وحضر الندوة مدير المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، ومدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان محافظة الإسماعيلية، وممثلي عدد من البنوك المصرية، وعدد من الجهات المعنية بموضوع الندوة.