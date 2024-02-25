انقطاع المياه عن عدة مناطق في حي أول الإسماعيلية بسبب كسر ماسورة رئيسية

شهدت مناطق متفرقة في حي أول بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، انقطاع مياه الشرب بسبب تعرض ماسورة مياه رئيسية للكسر، وبدأت فرق الطوارئ التعامل معها وإصلاحها.

أماكن انقطاع مياه الشرب في الإسماعيلية اليوم

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إن انقطاع المياه وقع بسبب تعرض ماسورة مياه للكسر بشارع هيئة قناة السويس، ما أثر على ضخ المياه في مناطق مساكن هيئة قناة السويس، وبعض المنشآت الموجودة في المنطقة، وأجزاء من شارع السلطان حسين ومنطقة الأفرنج.

وانتقلت فرق الطوارئ التابعة لمرفق مياه الشرب بهيئة قناة السويس لموقع الماسورة للعمل على إصلاحها وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

غسيل خزانات المياه

وكانت قد أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدء العمل على غسيل وتطهير المروقات والخزانات الأرضية بجميع المحطات، وأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى أعمال غسيل الشبكات ومتابعة انتظام سير المحطات.