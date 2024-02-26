أساليب تساعد على زيادة دخلك.. بطريقة نيللي كريم في مسلسل فراولة

ينتظر العديد من المتابعين مسلسل «فراولة» الذي يُعرض على إحدى شاشات الشركة المتحدة وهو من بطولة الفنانة نيللي كريم التي تجسد دور فتاة ابنة حارس عقار وقارئة جيدة للفنجان، وخلال الحلقات الأولى تلتحق للعمل مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع إكسسوارات، ما يساعدها على زيادة دخلها وتحسين حياتها المادية.

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير الطرق التي تعمل على زيادة الدخل المادي من وحي المسلسل، والتي جاء منها العمل في صناعة المحتوى التي تعمل على زيادة الدخل بشكل كبير وهي منتشرة خلال الفترة الحالية، إذ يقوم خلالها الشغل بعمل محتوى مرئي وكتابي عن طريق الإعلامات الخاصة بمواقع الوتاصل الاجتماعي، حيث من الضروري أن يمتلك الشخص عدة مهارات ومنها اختيار منصة محددة تستطيع البدء فيها مثل منصة يوتيوب وفيس بوك القدرة على تعلم أساسيات المونتاج والتعديل على الفيديو أو الصور وفقا لما ذكره موقع «medium».

طرق تعمل على زيادة الدخل

طهي الأطعمة في المنزل وبيعه من ضمن الطرق التي تعمل على زيادة الدخل المادي، فهو مشروع منزلي ناجح للغاية ومنتشر هذه الفترة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ من الأفضل طهي طعام صحي بدلا عن الوجبات السريعة المضرة.

التصوير الفوتوغرافي من ضمن الطرق التي تعمل على زيادة الدخل، لذلك إذا كنت من عشاق التصوير الفوتوغرافي، فيمكن تحويل هذه الموهبة إلى دخل إضافي، حيث هناك العديد من المواقع الإلكترونية المختصة في بيع الصور، فالأمر لا يتطلب منك سوى التسجيل في هذه المواقع ورفع الصور عليها، في المقابل ستحصل على نسبة من كل عملية بيع.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة الفنانة نيللي كريم وشيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقى.