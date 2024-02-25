شقيق «جعفر العمدة» يعود بـ«شندويلي» في مسلسل فراولة رمضان 2024

أداء مميز قدمه النجم أحمد فهيم صاحب شخصية «سيد» في مسلسل جعفر العمدة العام الماضي، ليتعلق به الجمهور كثيرًا، وبعد نجاحه الكبير في ذلك الدور، يعود أحمد فهيم إلى الدراما الرمضانية مجددًا بشخصية «شندويلي» في مسلسل فراولة رمضان 2024.

أحمد فهيم من «جعفر العمدة» لـ«شندويلي» في مسلسل فراولة 2024

يطل الفنان أحمد فهيم، في دراما رمضان 2024 بشخصية «شندويلي» التي يقدمها في مسلسل فراولة المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لهذا العام، ليجسد شخصية كوميدية خلال العمل، وقد تعاون الفنان أحمد فهيم مع نيللي كريم، للمرة الأولى من خلال مسلسل «عملة نادرة» جرى عرضه في شهر رمضان الماضي.

قصة مسلسل فراولة

تدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعي فراولة، ابنة لحارس عقار في الزمالك وقارئة فنجان محترفة، تأخذ رحلتها منعطفا غير متوقع عندما تصبح مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع إكسسوارات، تعد بجلب الطاقة الإيجابية، المال، السعادة.

يشارك الفنان أحمد فهيم، في دراما رمضان 2024، بمسلسل «فراولة»، بطولة الفنانة نيللي كريم، ليكون ذلك التعاون الثاني بينهما على التوالي.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي إنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.