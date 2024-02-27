مواعيد القطارات المكيفة من المنصورة إلى دمياط في رمضان.. ورابط حجز التذاكر

أعلنت هيئة السكك الحديدية، مواعيد القطارات المكيفة وعالي السرعة، المتجه من المنصورة إلى دمياط في شهر رمضان الكريم، مشيرة إلى إمكانية اجز التذاكر من خلال رابط الهيئة.

القطارات المتجه من المنصورة إلى دمياط في رمضان

وجاءت مواعيد القطارات المتجه من المنصورة إلى دمياط، في شهر رمضان، كالآتي:

- قطار 941 من الدرجة الثانية المكيف فائق السرعة، وقت القيام من محطة المنصورة في الساعة 8:55 صباحًا، ويصل إلى دمياط الساعة 10 و15 دقيقة صباحًا.

- القطار رقم 965 مكيف الدرجة الثانية، وقت القيام من محطة المنصورة في الساعة العاشرة صباحًا، ويصل إلى دمياط في الساعة الحادية عشرة صباحًا.

- القطار رقم 568 المكيف من الدرجة الثانية عالي السرعة، وقت القيام من محطة المنصورة الساعة 09:30، ويصل إلى دمياط الساعة 10:00.

- القطار رقم 969 من الدرجة الثانية عالي السرعة، ومكيف الهواء، يغادر محطة المنصورة عند الساعة العاشرة مساءً، ويصل إلى دمياط عند الثانية عشرة منتصف الليل.

رابط حجز تذاكر القطارات

ويمكن حجز تذاكر القطارات في المواعيد المختلفة، من خلال رابط هيئة السكك الحديدية «من هنا».