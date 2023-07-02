ميناء دمياط: مغادرة 3 قطارات بحمولة 4 آلاف طن قمح لصوامع شبرا وكوم أبو راضي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44800 طن

ووفقا لميناء دمياط قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29319 طن تشمل : 4050 طن رمل و 11934 طن كلينكر و 13335 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44800 طن تشمل : 3525 طن ذرة و 8224 طن خردة و 4436 طن حديد و 5644 طن فول صويا و 3600 طن زيت طعام و 902 طن خشب زان و 1331 طن ابلاكاش و 16538 طن قمح و 600 طن كسب صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 776 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 10 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2068 حاوية مكافئة .

عدد الحاويات الوارد 10 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164357 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 215188 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3915 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2117 شاحنة .