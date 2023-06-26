ميناء دمياط يعلن مغادرة 3 قطارات بحمولة 3921 طن قمح إلى صوامع 3 محافظات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادرت 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 32 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35071 طنا تشمل 4625 طن يوريا و4736 طن رمل و2046 طن كسب صويا و3800 طن علف بنجر و19864 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45663 طنا تشمل 7137 طن خردة و21323 طن ذرة و200 طن زيت طعام و503 طن أبلاكاش و1482 طن خشب زان و2150 طن بذرة صويا و12868 طن قمح.

كما غادر الميناء 3 قطار بحمولة إجمالية 3921 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6235 شاحنة.

عدد الحاويات الترانزيت

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1382 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 45 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3155 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127995 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 210249 طنًا.