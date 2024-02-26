جمال الكشكي: جلسات الحوار الوطني اليوم ثرية واتسمت بالعمق

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ جلسات الحوار الوطني مستمرة منذ الساعة الحادية عشرة صباحا، وتناولت موضوعات عديدة مثل التضخم وغلاء الأسعار والسياحة والصناعة والزراعة والسياسات النقدية، مشيرًا إلى أنها ثرية جدا اتسمت بالعمق.

وأضاف «الكشكي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: «هناك شبه إجماع من كل الحضور على التوصل إلى نتائج ومخرجات وتوصيات من شأنها حلحلة أزمة الأسعار وخفض الأسعار وطرح مبادرة لضبطها وخاصة مجموعة السلع الحيوية للمواطن مثل الخبز والدواجن والألبان والأرز».

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «تم التركيز اليوم أيضا على مظلة الحماية الاجتماعي، خاصة برنامج تكافل وكرامة والبحث عن تفعيل آليات تتعلق بالسلع والتعامل مع المسائل التي تؤدي إلى اختناقات في سلاسل الإمداد وغيرها، بالإضافة إلى أهمية الدفع بمحفزات كبرى في السياحة أو الزراعة أو الاستثمار أو الصناعة».