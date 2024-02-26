عزة مصطفى تزف بشرى للمواطنين: تراجع كبير في الأسعار بهذا التوقيت

زفت الإعلامية عزة مصطفى بشرى سارة للمواطنين، بسبب تراجع الأسعار خلال الأيام الحالية، خاصة بعد إتمام الحكومة الاتفاق على مشروع تطوير رأس الحكمة، مع الجانب الإماراتي.

وقالت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن جميع أسعار السلع تشهد تراجعا على مدار الأيام الحالية، مردفة: «طن الحديد النهاردة نزل 14 ألف مرة واحدة، سعر جرام الدهب عيار 21 انخفض إلى 2850 جنيها، لدرجة أن أصحاب المحال وقفوا البيع بسبب تراجع الأسعار».

وتابعت عزة مصطفى: «شعبة الأجهزة الكهربائية أعلنت عن تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال أسبوعين من الآن».

وناشدت الإعلامية عزة مصطفى المواطنين، عدم شراء أي سلع خلال الفترة الحالية إلا للضرورة، موضحة أن جميع الأسعار تشهد انخفاضا خلال الأيام المقبلة.