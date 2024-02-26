نائب رئيس «مستقبل وطن» يختتم لقاءاته التنظيمية مع أمانات 3 محافظات

اختتم أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم المركزي، سلسلة اللقاءات التنظيمية، التي يعقدها الحزب، في إطار التواصل الفعال بين قيادات الحزب والمحافظات والأمانات النوعية، إذ عقد اجتماعا موسعا اليوم، مع أعضاء هيئات مكاتب أمانات محافظات القاهرة والبحيرة والأقصر.

جاء ذلك بحضور، النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب وأعضاء مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء هيئات مكاتب أمانات محافظات القاهرة والبحيرة والأقصر.

تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية

وناقش الاجتماع، عددًا من الملفات التنظيمية والحزبية المهمة، وتقديم مشروعات القوانين والتشريعات التي تمس مصلحة المواطن، كما تضمن الاجتماع تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي.

صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة

وقال النائب أحمد عبد الجواد، إن الحزب استطاع صناعة كتلة صلبة في الشارع المصري تساند الدولة المصرية، مشيدا بجهود الدولة المصرية في إبرام صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة باستثمارات أجنبية مباشرة تعد الأضخم في تاريخ مصر.

أكد عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، أن الاستحقاق الرئاسي كان كاشفا للأداء المتميز لحزب مستقبل وطن، لافتا إلى أن الحزب يتعين عليه تكثيف تواجده على جميع المستويات الاجتماعية والسياسية والحزبية.

من جهته، طالب النائب حسام الخولي، بأهمية الالتزام الحزبي لكونه السبيل للنجاح والتقدم والاستقرار، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن داعم للدولة وشعبها ولا بد من الحفاظ على الجهد والعمل للوصول للنجاح والتقدم.

وبدوره، طالب النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، بالاستعداد للاستحقاقات المقبلة، ما يعني تواصل الجهد للبناء على النجاحات التي حققها الحزب في الشارع المصري بهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.