11 خدمة تقدمها مكاتب البريد.. اعرفها للاستفادة منها

نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الندوة التثقيفية الخامسة بالتعاون مع هيئة البريد المصري بمدرسة مصطفى عبيد، التابعة لإدارة غرب مدينة نصر، وذلك في إطار خطة عمل الندوات التثقيفية للمساهمة في نشر الوعي الثقافي لدى الطلاب بمدارس القاهرة وتعريفهم بأهمية الادخار والتوفير وبالخدمات البريدية المستحدثة وذلك برعاية أيمن موسى، مدير المديرية، وإشراف هانم عبدالسلام، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، سحر أحمد مدير عام الإدارة، وتمت بحضور ياسر عبدالرؤوف مدير العلاقات العامة بهيئة البريد.

وبدأت الندوة بتعريف الطلاب على فروع هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية ثم أماكن البريد المتوفرة بالقاهرة والخدمات البريدية التي تقدمها هيئة البريد المصري. وتم عرض بعض المزايا للخدمات البريدية وهي كالآتي:

1- حسابات توفير الادخار حيث تقدم خدمات ومزايا جديدة وعائد تنافس.

2- الحسابات الجارية حيث توجد حسابات متنوعة ذات عائد ومزايا متميزة.

3- خدمة التحصيل والإخطار الإلكتروني.

خدمات فورية

4- خدمة الحوالات الفورية «إرسال - استقبال»

- الحوالات المجمعة

6- سداد الفواتير الحكومية «فواتير كهرباء - مياه - تليفون»

7- الحوالات الحكومية يتم سداد الرسوم لمختلف الجهات الحكومية.

8- خدمة صرف الإعانات الخيرية للمستحقين من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة بمصر.

البريد السريع

9- البريد العادي والسريع ترسل الخطابات والمستندات لأي مكان داخل أو خارج مصر في أسرع وقت وبأسعار تنافسية.

10- الطرود البريدية: ترسل الطرود لأي مكان داخل وخارج مصر بأفضل أسعار وأسرع وقت من خلال شبكة مكاتب موجودة في كل مكان.

11- البريد الدعائي يتم الإعلان عن المنتجات والخدمات من خلال شبكة توزيع بمصر.