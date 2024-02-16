مدير «التجنيد» لـ«الوطن»: تعاقدنا مع البريد لتوصيل الوثائق للمنازل

بدأت إدارة التجنيد والتعبئة في اتخاذ خطوات فعلية لتطوير منظومة الخدمات التجنيدية، عبر الاستعانة بأحدث المنظومات الإلكترونية، والتعاون مع البريد المصري، وصولاً لإتاحة خيار توصيل الوثائق والشهادات التجنيدية للمنزل، وذلك في ضوء توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتيسير الخدمات المُقدمة لأبناء الشعب المصري.

تطوير الخدمات التجنيدية

وقال اللواء محمد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة في القوات المسلحة، إن «الإدارة» تعمل على منظومة تطوير وتحديث لخدماتها، ليحصل المواطن على الخدمة التجنيدية في محل إقامته، بدون أن يتحمل أي مشقة، أو عناء الانتقال للحصول على الخدمة.

وأضاف مدير إدارة التجنيد والتعبئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش حضور احتفال تسوية المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن في محافظة المنوفية، أن المنظومة تقوم على تدعيم الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة، مع دخول المواطن لاختيار الخدمة المطلوبة، وطلب الخدمة التجنيدية، مع اختيار المكان الذي تريد أن تصله الأوراق فيه.

التعاقد مع البريد المصري

وأوضح أن إدارة التجنيد والتعبئة في القوات المسلحة، أتمت بالفعل إجراءات التعاقد مع البريد المصري، لتوصيل الأوراق عبر البريد للمواطن قريبًا، فضلاً عن إمكانية إتمام بعض الخدمات دون الحصول على أوراق، مثل تصريح السفر، والذي ترسله إدارة التجنيد والتعبئة مباشرة إلى إدارة الجوازات في وزارة الداخلية إلكترونيًا، ليجدها المواطن في المطار لدى سفره للخارج دون أي مشقة، فضلاً عن إرسال رسالة بها إلكترونيًا على الهاتف المحمول للمواطن.

خدمات إلكترونية

وعن نوعية الخدمات التي سيتم إتاحة تقديمها عبر البريد المصري، قال اللواء محمد صبحي مهنا، إنه سيتم لكل الخدمات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد، موضحًا أن هناك خدمات تستلزم أن يحضر الشخص بنفسه حتى لا يخل بالإجراء التجنيدي، وهنا لابد من حضور المواطن، لاستكمال الإجراءات مثل تقديم البيانات والأوراق، أما الخدمات المتاحة للتقديم عبر الموقع الإلكتروني، دون الحاجة للحضور لمنطقة التجنيد التابع لها؛ فلا يوجد ما يمنع أن يختار المواطن استلامها من إدارة التجنيد والتعبئة، أو استلامها من أقرب مكتب تجنيد لمحل إقامته، وقريبًا سيُتاح إرسالها له في محل إقامته من البريد المصري.

وشدد مدير إدارة التجنيد والتعبئة، على مراعاة القوات المسلحة للبعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الوطن جميعًا، مع الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، مع عدم الرغبة في التسبب في عناء ومشقة السفر لهم.