برلماني: «المتحدة» نموذج رائد في نشر الوعي من خلال الأعمال الدرامية

أكد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، الدور الكبير الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في نشر الوعي بين المواطنين، من خلال الأعمال الدرامية الهادفة التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك.

وقال «عباس» في تصريح لـ«الوطن»، إن الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة تُعدّ من أهم أدوات التوعية المجتمعية، حيث تُلامس القضايا الواقعية وتُناقشها بأسلوب فني مُتقن يُساعد على نشر الوعي والثقافة بين مختلف فئات المجتمع.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أشار إلى أن اختيار الشركة المتحدة، لشهر رمضان المبارك لعرض هذه الأعمال يُعدّ خطوة ذكية، حيثُ أنّ هذا الشهر يُمثل فرصة ذهبية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين، من مختلف الأعمار والفئات.

تنمية المجتمع المصري

وأثنى على حرص الشركة المتحدة، على تقديم محتوى إعلامي هادف، يُساهم في تنمية المجتمع المصري، داعيًا إلى المزيد من التعاون بين مختلف المؤسسات الإعلامية والمجتمعية لتعزيز الوعي والثقافة بين المواطنين.

وأكد أن الإعلام المصري يُعَدّ أحد أهم أدوات بناء الدولة المصرية الحديثة، وأنّه يجب على جميع المؤسسات الإعلامية، أن تُشارك في نشر الوعي والثقافة بين المواطنين.