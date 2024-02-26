صبحي يشهد مؤتمر انطلاق أنشطة لجنة الشباب والمناخ ويكرم مفاوضي cop28

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات حفل إطلاق الأنشطة المحلية للجنة الوطنية للشباب والمناخ EGYouth4Cliamte وتكريم أول وفد رسمي من المفاوضين الشباب، وذلك بحضور الينا بانوفا المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بمصر، وجيرمي هوبكتز، ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، والسفير محمد الجمال ممثل وزارة الخارجية، والمهندس شريف عبدالرحيم ممثل وزارة البيئة.

دعم الجهود التطوعية للشباب

في كلمته وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بمصر لينا بانوفا، وممثل منظمة اليونيسيف في مصر جيرمي هوبكتز، معربًا عن تقديره الدور الفعال في قضايا المجتمع فضلًا عن دعم الجهود التطوعية للشباب، حيث أن هذه مشاركتهم في هذه المبادرات تسهم في تعزيز الوعي والحوار حول قضية الشباب والمناخ وتوفير منصات للتعلم والتفاعل.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن دعم الشباب وتمكينهم وبناء قدراتهم في الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمثل أهمية خاصة كونهم عِماد التنمية المستدامة ومحرك التغيير الإيجابي في المجتمع، حيث يشكل الشباب الشريحة العمرية الأكبر من سكان مصر، وهم أصحاب الطموح والطاقة الكبيرة التي يمكن أن تستخدم بشكل فعَّال لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار حرص مصر على تمكين النشء والشباب وقيامهم بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.

تعزز الوعي بقضايا التغير المناخي

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تولي أهمية بالغة لمشاركة الشباب على الصعيدين المحلي والدولي في العمل المناخي حيث نرى أن مشاركة الشباب المحلية تعزز الوعي بقضايا التغير المناخي في المجتمعات المحلية، وتشجع على اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة التحديات المناخية.

وبالنسبة للمشاركة الدولية، تعتبر الوزارة أن تبادل الخبرات والمعرفة بين الشباب عبر الحدود يمكن أن يؤدي إلى حلول أكثر فعالية وابتكارًا لمشكلات التغير المناخي على مستوى عالمي ونقل خبرات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين على تنظيم فعاليات وبرامج تحفز الشباب علي المشاركة في العمل المناخي، بما في ذلك ورش العمل والمؤتمرات والمسابقات والمبادرات التي تسهم في بناء قدراتهم وتوجيههم نحو حلول مستدامة وإيجابية لمشكلة التغير المناخي ووجه الشكر لكافة الشركاء من منظمات أممية والوزارات الشريكة.

من جانبه قال جيرمي هوبنكز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسيف إن اليوم يمثل بالنسبة لنا لحظة عظيمة ومناسبة بالغة الأهمية، حيث نجتمع معًا للاحتفال بالإطلاق الرسمي للجنة شباب مصري من أجل المناخ EGYouth4Climate وتكمن أهمية هذه اللحظة في أن مبادرة شبا ب مصري من أجل المناخ ليست مجرد مبادرة رائدة بحسب؛ بل أنها شهادة على ما يمكننا تحقيقه معًا. وإنني فخور بأن أشهد ثمرة تضافر جهودنا وتأزرنا، نحن الأمم المتحدة في مصر والحكومة المصرية، وأخص بالذكر هنا وزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، ووزارة الخارجية.