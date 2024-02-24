وظائف خالية من «الشباب والرياضة» برواتب أكثر من 5 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ضمن مبادرة توظيف مصر، وتأتي الوظائف بشركة Midas Furniture.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بشركة Midas Furniture، في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء.

المهام المطلوبة

ترغب الشركة في تعيين شباب في وظائف خدمة عملاء، للقيام بالمهام التالية:

- الرد على استفسارات العملاء في الوقت المناسب عبر الهاتف.

- تقديم إجابات لاستفسارات العملاء.

- تقديم الحلول المناسبة للأسئلة والمشاكل التي يتم تلقيها.

- التواصل مع الشركاء في الوجهة.

- الاحتفاظ بسجلات تفاعلات العملاء والمعاملات والتعليقات والشكاوى.

- القيام بالإجراء الضروري والصحيح على الأنظمة والأدوات لتلبية طلب العميل بشكل صحيح.

- جمع وتحليل تعليقات العملاء.

أماكن العمل

يعمل المقبولين في الوظيفة في القرية الذكية بالسادس من أكتوبر.

شروط التقدم للوظيفة

- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس.

- القدرة على التواصل بشكل صحيح ووضوح مع العملاء.

- ان يكون لديه القدرة على فهم وتوضيح المشاكل التي يواجهها العملاء.

- أن يكون لديه القدرة على العمل بنجاح في بيئة الفريق وكذلك بشكل مستقل.

- التعرف على نظام تشغيل ويندوز، ومايكروسوفت أوتلوك، ومايكروسفت وورد، وإنترنت إكسبلورر.

- إجادة اللغة الانجيزية.

المزايا والحقوق الوظيفية

يحصل الموظفون على راتب 5250 جنيها، مقابل 6 أيام عمل، وتأمين اجتماعي وطبي وتوفير وسائل للتنقل.

كيفة التقدم للوظائف

يمكن التقدم للوظائف عن طريق إرسال السيرة الذاتي المحدثة عبر الإيميل التالي: cv@tawarwghayar.com

وذكر المسمى الوظيفي في موضوع «خدمة عملاء ميداس»، أو التقديم مباشرة على موقع توضيف مصر من هنـــــــــــــا.