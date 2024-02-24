وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة» برواتب مجزية.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، عن توافر وظائف شاغرة برواتب مجزية تزيد عن 8 آلاف جنيه في شركة كبرى في مجال البيع.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف المبيعات الشاغرة من حيث التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها الحقوق والمميزات وطريقة التقديم، وذلك في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

التخصصات المطلوبة للوظائف

حددت الشركة طالبة التعيين، التخصصات المطلوبة، وجاءت على النحو التالي:

- مدير حسابات براتب 8000 جنيه.

- محاسب براتب 6500 جنيه.

مكان العمل

يعمل المقبولون في الوظائف بمقر الشركة في مدينة نصر بالقاهرة.

الشروط المطلوبة للوظيفة

وجاءت الشروط المطلوبة للوظيفة على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين لوظيفة محاسب، وخبرة لا تقل عن 4 سنين لوظيفة مدير حسابات.

- إجادة اللغة الانجليزية ولو بشكل متوسط.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات الآتية:

- تأمين طبي واجتماعي.

- 8 ساعات عمل.

- إجازة أسبوعية.

- خطوط مواصلات تابعة للشركة.

كيفية التقديم للوظائف

وللتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية من هنـــــــــــــــا.

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