يوسف الخال يكشف مفاجأة بعد وفاة فادي إبراهيم: رحل يوم عيد ميلاده

كشف الفنان اللبناني يوسف الخال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مفاجأة حول وفاة الفنان فادي إبراهيم، والذي رحل صباح اليوم أن يوم رحيله نفس يوم ميلاده.

وكتب يوسف الخال قائلا: «أخي الكبير فادي، صديق العائلة، منذ أن كنت في سن الـ 15 من عمري وأنا أنظر إليه، في بيتنا، في سهراتنا، بالتزامن مع مسلسل العاصفة، أنا كبرت وهو كبر وظللت أنظر إليه، كان هو العاصفة وكان هو المثال، اليوم رحل. لم يكن يدري أن يوم عيد ميلاده سيكون يوم رحيله. أحبك والله يرحم روحك».

رحيل فادي إبراهيم

ورحل عن عالمنا الفنان فادي إبراهيم بعد تدهور حالته الصحية بعد بتر قدمه نتيجة مضاعفات مرض السكري، وذكرت جميع المواقع أن فادي من مواليد 13 إبريل وهذا ما نفاه يوسف الخال في منشوره، مؤكدا أن يوم وفاته هو يوم عيد ميلاده.