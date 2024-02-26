إمساكية رمضان 2024 في مطروح.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام

كشفت إمساكية رمضان 2024 في مطروح، والتي أصدرتها الهيئة المصرية العامة للمساحة قسم النتائج والتقاويم، عن موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام، خلال أول أيام شهر رمضان.

وتبيّن من خلال إمساكية رمضان 2024 في مطروح، أنّ عدد ساعات الصيام 13:39، بينما تختلف مدة ساعات الصيام في المحافظة عن غيرها من المحافظات الأخرى.

إمساكية رمضان 2024 في مطروح

أوضحت إمساكية رمضان 2024 في مطروح، موعد الإفطار في تمام الساعة 6:17 مساءً، مع أذان المغرب، في أول أيام رمضان.

موعد السحور والإمساك في أول أيام شهر رمضان

وأظهرت إمساكية رمضان 2024 في مطروح، موعد السحور في أول أيام الشهر الفضيل، في تمام الساعة 2:38 صباحًا، بينما موعد الإمساك في تمام الساعة 4:38 صباحًا.

استعدادات مطروح في شهر رمضان

وتستعد جميع المساجد في مراكز ومدن محافظة مطروح، فما في ذلك سيوة والحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم؛ لاستقبال شهر رمضان، بتجهيزات دور العبادة، وتنظيم حلقات ذكر القرآن الكريم والدروس، ومسابقات القرآن في جميع المساجد على مدار الشهر.