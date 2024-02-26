أستاذ علوم سياسية: «المتحدة» نجحت في تقديم محتوى إعلامي متميز من خلال قنواتها المختلفة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على الدور الرائد الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نشر الوعي بين المواطنين المصريين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

القاهرة الإخبارية تتسيد المشهد الإعلامي

وأشار «فهمي» في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في تقديم محتوى إعلامي متميز من خلال قنواتها المختلفة، خاصة قناة القاهرة الإخبارية التي أصبحت تتسيد المشهد الإعلامي المصري.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مجال الإنتاج الدرامي، إذ قدمت أعمالًا درامية مميزة مثل مسلسل الكبير أوي والاختيار وغيرها من المسلسلات التي تناولت قضايا سياسية واجتماعية مهمة.

نشر الوعي بين المواطنين حول مختلف القضايا

وأوضح أن هذه الأعمال الدرامية ساهمت بشكل كبير في نشر الوعي بين المواطنين حول مختلف القضايا، كما ساعدت على إعادة تجديد الدراما المصرية وتقديمها للعالم مرة أخرى، مؤكدا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تمتلك فريق عمل متميز من الكوادر المؤهلة، ما جعلها تحتل مكانة رائدة في مجال الإعلام المصري.

وتوقع أن تستمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم المزيد من الأعمال المميزة خلال شهر رمضان المبارك، وأن تحظى هذه الأعمال بنسبة مشاهدة عالية من قبل المواطنين المصريين، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في سبيل الارتقاء بالإعلام المصري وتقديمه للعالم في أفضل صورة.