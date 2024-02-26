وزيرة البيئة تثمن إقرار «النواب» اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا بـ20 مليون يورو

ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئ موافقة مجلس النواب على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة 20 مليون يورو، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وذلك فى جلسته المنعقدة أمس، حيث أقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن منح لا ترد بقيمة 80.5 مليون يورو، من ألمانيا الاتحادية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وذلك في ضوء التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية.

وأكدت ياسمين فؤاد، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فقد اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات والمشروعات الخضراء المستدامة وذلك فى اطار مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء وتحسين مستوى المعيشة.

أوضحت وزيرة البيئة، أنه من خلال هذه الاتفاقية، توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 20 مليون يورو، للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأربع محافظات فى نطاق عمل البرنامج وهي كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.

ومن ناحية أخرى أقر مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو، منحة من بنك الاستثمار الأوروبي والمقدمة لجهاز شؤون البيئة حيث يقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروضًا ميسرة، ومنحا كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات الحد من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد.

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على التعاون المثمر والبناء مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي في دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في مصر على مدار السنوات الماضية، والدور الحيوي الذى تلعبه بالتعاون مع الوزارة في رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، معربة عن امتنانها.

وكل الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة، وأكدت أهمية دورهم على مدار السنوات الماضية، بما يدعم أسس الجوار والتعاون والشراكة من خلال تحديد أهداف واضحة وأولويات والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج إصلاحية ذات طابع اقتصادي واجتماعي وسياسي ومؤسسي.