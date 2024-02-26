مقررة أممية: فيتو أمريكا يمنع وقف إطلاق النار بغزة.. والوضع كارثي الآن

أكدت المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاة، مارجريت ساترثوايت، أن أمريكا تمنع وقف إطلاق النار باستخدام الفيتو في مجلس الأمن، مشددة على أن الوضع في غزة كارثي الآن، وهناك زيادة في عدد القتلى بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، وهناك مجاعة في عدد من المناطق في القطاع نتيجة نقص المستلزمات وعدم وصول المساعدات بالقدر الكافي.

استمرار القصف والعدوان الإسرائيلي أمر كارثي

وأشارت «ساترثوايت»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن ما يؤثر خلال الفترة الحالية هو استمرار القصف والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولابد أن يكون هناك وقف للقصف، منوهة بأن مجلس القضاة يؤكد على أهمية إتاحة الفرص لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت أن الحاجة الآن شديدة لتوقف الدول المستمرة في دعم إسرائيل عن دعمها، مؤكدة أنه على حكومات فرنسا وأمريكا وبريطانيا إيقاف الدعم للحكومة الإسرائيلية، وهناك الكثير من التقييمات التي يتم استخدامها في غزة من انتهاك بعض الجرائم ضد البشرية.

نطالب أمريكا بالاعتراف بأهمية تطبيق قواعد حقوق الإنسان

وشددت على أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعترف وتقر بأهمية تطبيق قواعد حقوق الإنسان من أجل العناية بالسكان وعدم خضوع السكان في غزة لجرائم الحرب.