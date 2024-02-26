رئيس «الدراسات المستقبلية»: الاستيطان قلب المشروع الإسرائيلي ويخدم رؤيته

أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية، أن الوعود التي دائمًا ما تقدمها حكومات إسرائيلية متتابعة هي وعود لا تصدق على الإطلاق، مشددًا على أن إسرائيل لم تطبق قرارات أممية حتى تطبق وعودا تتحدث عنها.

المشروع الصهيوني يقوم على الاستيطان

وشدد «رفيق»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «مطروح للنقاش»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن مشروع الاستيطان هو في قلب المشروع الصهيوني، موضحًا أن المشروع الصهيوني يقوم على الاستيطان وهو الذي يغير البيئة والنسيج المجتمعي ويسمح للمحتل أن يسيطر على الفضاء العام والثروات ويعوق تقدم الأصليين في المكان، ويعطي المحتل أفضلية للتحكم أمنيًا.

توزيع المستوطنات يخدم رؤية أمنية

وأوضح أن توزيع المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة كان يخدم رؤية أمنية، بحيث إن هذه المستوطنة ليست فقط زراعية وسياحية ولكنها أيضًا مستوطنة أمنية، مؤكدا أن للاستيطان الصهيوني أهدافا متعددة جدًا وأنه يخدم أيضًا أهدافا دينية لهم.