بعد 4 شهور.. «الشاباك» الإسرائيلي يكشف كيف نجحت فصائل غزة في هجوم 7 أكتوبر

بعد أكثر من أربعة أشهر على عملية «طوفان الأقصى»، سمح جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك» بنشر تفاصيل جديدة حول ما حدث قبيل أحداث 7 أكتوبر، ونجاح الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في تنفيذ الهجوم المباغت، الذي كشف عن ثغرة أمنية لم تنتبه إليها الأجهزة الأمنية، رغم أنها كانت واضحة بشكل كبير، وفق ما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية اليوم الاثنين.

ثغرة أمنية أربكت الأجهزة الأمنية بحكومة الاحتلال

ذكرت الصحيفة العبرية أنه قبيل ساعات قليلة من تنفيذ الفصائل الفلسطينية لعملية «طوفان الأقصى»، في السابع من أكتوبر 2023، اعترفت الأجهزة الأمنية في حكومة الاحتلال، بأن كثيراً من رجال المقاومة الفلسطينية كانوا قد استخدموا شريحة اتصال إسرائيلية، في هواتفهم.

ورغم أن تلك المعلومات تم تداولها منذ فترة، فقد نفى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك المتحدث باسم جهاز «الشاباك»، أن يكون قد تم التعرف على مئات الإشارات التي تم تشغيلها في الساعات القليلة قبل الهجوم، واتهموا وسائل الإعلام العبرية بنشر أمور كاذبة وبعيدة عن الواقع.

وعاد جهاز «الشاباك» اليوم الاثنين، ليعترف بوجود ثغرة أمنية تسببت في نجاح هجوم 7 من أكتوبر، حيث تم التعرف على إشارات تشغيل لعدد كبير من الهواتف المحمولة، لكن تم إهمال تلك الإشارات، حيث كان يعتقد أنها خلل من الأدوات التكنولوجية، ولم يتم التحقيق فيها كجزء من عملية سابقة، وهو ما يُعد «فشلاً ذريعاً» للأجهزة الأمنية، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

الإعلام العبري يهاجم جهاز «الشاباك»

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد نشرت في يناير الماضي، أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات استخبارية تفيد باستقبال «علامات إرشادية»، تدل على وجود نشاط عملياتي، يقصد عملية طوفان الأقصى، مشيرةً إلى أنه تم تلقي هذه الإشارات اعتباراً من يوم 6 أكتوبر.

وأضافت أنه مع تقدم الوقت، ارتفعت وتيرة الإشارات، والتي كانت مؤشراً على بداية الهجوم، لكن قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال تجاهلت الأمر، ولم تكن على دراية بالمحادثات، التي كانت تتم خلال الليل لتنظيم عملية طوفان الأقصى، ولم يعلم كبار مسؤولي جيش الاحتلال بتلك المعلومات، إلا بعد تنفيذ الهجوم بعدة أيام.

وبعد نشر التقرير في يناير الماضي، أثار ضجة في المجلس الوزاري والأمني، إذ أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بياناً قال فيه إن المسؤولين لم يدركوا أن الفصائل الفلسطينية استخدمت شرائح هاتف إسرائيلية قبيل الهجوم.

كما أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والشاباك بياناً مشتركاً واستثنائياً، بعد ساعات قليلة من نشر التقرير، زعم فيه أن التقرير «كاذب وبعيد عن الواقع»، كما أكد أنه تم تفعيل عشرات الشرائح فقط، وليس المئات.

وبحسب ما جاء في التقرير، فإنه تم رصد نحو 1000 إشارة لاسلكية لاستخدام شرائح اتصالات إسرائيلية، تم تشغيلها في نفس الوقت، ووصف البيان الأمني هذه المعلومات بأنها «أمر كاذب وبعيد عن الواقع»، وفقاً لما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية في ذلك الوقت.