آخر موعد للتقديم في أولمبياد الشركات الناشئة لطلاب جامعة المنيا

أعلنت جامعة المنيا عن مدّ موعد التقديم في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة 2024 للطلاب والباحثين، والتي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

الاستجابة لرغبة طلاب الجامعات المصرية

أوضحت جامعة المنيا، في بيان، أن مدّ موعد المسابقة، يأتي استجابة لرغبة الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، وحرصًا على مشاركة أكبر عدد من الفرق والطلاب، إذ تستهدف طلاب وباحثي الجامعات المصرية، الذين لديهم أفكار ابتكارية ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة.

تمويل الشركات الفائزة بـ 500 ألف جنيه

وتشمل مزايا المشاركة في برنامج أولمبياد الشركات الناشئة: تمويل الشركات الفائزة بـ 500 ألف جنيه مصري، وخدمات بقيمة 500 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج «GenZ» التليفزيوني، والتدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة، وإمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز مجهودات فريقك إعلاميًا.

وأضاف الجامعة، أنه جرى مدّ موعد التقديم في أولمبياد الشركات الناشئة للطلاب والباحثين، حتى 8 مارس المقبل.

وناشدت إدارة الجامعة، الطلاب بالمشاركة في برنامج أولمبياد الشركات الناشئة، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، الراعي للمبتكرين في مصر.