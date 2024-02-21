رئيس جامعة المنيا يفتتح 25 وحدة أسنان جديدة في مستشفى كلية الطب

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وحدات الأسنان الجديدة بمستشفى كلية طب الأسنان بالجامعة، والتي وصل عددها كمرحلة أولى إلى 65 وحدة، تم افتتاح 25 منها، من أصل 170 وحدة المقرر تزويد المستشفى بها، وذلك ضمن خُطة الإحلال والتجديد بوحدات الأسنان، ورفع كفاءة العمل لطلاب الكلية والوافدين وطلاب الدراسات العليا.

تزويد وحدات الأسنان بأجهزة تكنولوجية حديثة

وخلال متابعته لتلك الوحدات، التقى رئيس الجامعة بأطباء الامتياز، للتعرف على مدى مستوى الخدمات المقُدمة لحسن العمل، حيث أبدى الأطباء ردودهم الإيجابية بما تم توفيره من تقنيات تُواكب متغيرات ومتطلبات العمل الطبي، مؤكداً لهم بأن الجامعة لم تدخر جهداً في الارتقاء بمستوى العملية التعليمة، وتذليل متطلباتها لتقديم خريج مؤهل للمنافسة، وخدمة طبية لائقة للمواطنين.

وزُودت هذه الوحدات بأحدث الإضاءات والتكنولوجيا الحديثة، التي ترفع من جودة العمل بتقنيات متطورة، حيت تم توريد وتركيب أجهزة تكنولوجية رقمية لأخذ مقاسات الأسنان، وأجهزة تبييض الأسنان والليزر وأجهزة جديدة للتصوير الداخلي لفم الأسنان تعمل على أعلى مستويات الجودة والأداء.

توفير بيئة مُناسبة لطلاب الجامعة

وفي سياق متصل، تفقد رئيس الجامعة، المبنى التعليمي الجديد بكلية طب الأسنان، ووحدة الجودة، ومستشفى الكلية، ووحداتها العلاجية، والمكاتب الإدارية بها؛ للتأكد من انتظام سير العمل، استعداداً لاستقبال الكلية للجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، خلال هذا الشهر؛ لمتابعة مدى استيفاء معايير الجودة لتجديد اعتمادها.

ووجه رئيس الجامعة بالانتهاء من الأعمال داخل الكلية قبل زيارة اللجنة، واستعداد فريق العمل داخل الكلية للخروج بالصورة التي تُحقق تطبيق معايير الجودة، مؤكدا سعي الجامعة لحصول كلياتها وبرامجها على الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي، وتقديم كافة الدعم، وتوفير البيئة المُناسبة التي تليق بطلاب الجامعة، وبهيكلها التنظيمي من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين، والوصول بالخريجين إلى التميز والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.