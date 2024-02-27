لمرضى السكري.. 10 نصائح من صحة «الشرقية» للحفاظ على سلامة القدمين

نصحت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية باتباع عدة إجراءات للحفاظ على قدم مريض السكر، وتجنب الإصابة بالتهاب الأعصاب الذي يؤثر على الإحساس بألم والوخز، والشعور بالحرارة والبرودة، وكذلك التنميل أو الحرقان في القدم.

خطوات الحفاظ على صحة القدمين لمريض السكر

ونصحت مديرية الصحة، خلال نشرة توعوية، باتباع الإجراءات الآتية للحفاظ، على قدم مريض السكر:

1- افحص قدميك يوميا لأي جرح أو احمرار، وخصوصًا وقت ارتداء وخلع الحذاء والشراب.

2- استخدم مرآة لفحص جزء القدم السفلي الذي يتعذر رؤيته.

3- عند ملاحظة أي شيء غريب تواصل مع طبيبك.

4- اغسل قدميك كل يوم بماء دافئ.

5- بعد غسل القدمين قم بتجفيفها جيدًا وترطيب القدم بفازلين.

6- قد تحتاج لوضع بودرة تلك أو نشا، بين الأصابع لامتصاص أي سوائل زائدة.

7- اذا ظهر في قدميك أي علامات جلدية تواصل مع طبيبك، ولا تقم بإزالتها بمفردك.

8- يجب قص الأظافر بانتظام.

9- تأكد من تدفق الدم لقدميك برفع قدميك علي كرسي.

10- تجنب صعود المرتفعات التي تحتاج المجهود لأنها ستزيد من ألم الساق.