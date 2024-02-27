انخفاض أسعار البقوليات في معارض «أهلا رمضان» بالإسكندرية.. الأرز بـ30 جنيها

أعلنت الغرفة التجارية بالإسكندرية، انخفاض أسعار البقوليات بمعارض ««أهلا رمضان»» في الإسكندرية 2024، بالتزامن مع توفير احتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق الخارجية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار البقوليات المخفضة بمعارض «أهلا رمضان» في الإسكندرية 2024، تزامنًا مع زيادة أعداد معارض «أهلا رمضان» في المدينة الساحلية.

أسعار البقوليات بمعارض «أهلا رمضان» في الإسكندرية 2024

وتضم معارض «أهلا رمضان» 2024 في الإسكندرية سلع مختلفة بأسعار مخفضة؛ لعل أبرزها البقوليات، وجاءت كالتالي:

- سعر كيلو الأرز المعبأ من 30 إلى 36 جنيها، حسب جودته ودرجة الكسر.

- نصف كيلو عدس 36 جنيها

- نصف كيلو عدس بجبة 30 جنيها

- نصف كيلو لوبيا 40 جنيها

- نصف كيلو فول 21 جنيها

- نصف كيلو ترمس 26 جنيها

- نصف كيلو فشار 30 جنيها

أسعار المكرونة في معرض «أهلا رمضان» 2024 بالإسكندرية

- الملكة مكرونة 300 جرام أنواع 9.5 جنيه

- بساطة مكرونة 350 جرام أنواع 9.5 جنيه

- لمتنا مكرونة 400 جرام أنواع 14 جنيها

- ستار مكرونة 400 جرام أنواع 13 جنيها

- ستار مكرونة 1 كجرام أنواع 39.5 جنيه

- بساطة مكرونة 1 كجرام أنواع 27 جنيها.