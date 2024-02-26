إمساكية رمضان 2024 في الإسكندرية.. موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنّ جموع المسلمين ينتظرون شهر رمضان الكريم، ويتطلعون إلى معرفة إمساكية رمضان 2024 في الإسكندرية، ليتعرفوا على عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار والسحور.

إمساكية رمضان 2024 في الإسكندرية

وأضاف أنّ إمساكية رمضان 2024 في الإسكندرية، تتضمن أول أيام الشهر الكريم في 11 مارس المقبل، وسيكون عدد ساعات الصيام في اليوم الأول 13 ساعة و38 دقيقة، وموعد الإمساك في تمام الساعة 4.27 صباحًا بتوقيت محافظة الإسكندرية، وموعد الإفطار في تمام الساعة 6.6 مساءً، وتُضاف دقيقتان يوميًا خلال رمضان.

موعد انتهاء شهر رمضان 2024

وأشار إلى أنّ موعد السحور في اليوم الأول من رمضان 2024، سيكون في تمام الساعة 2.27 صباحًا، وصلاة الفجر الساعة 4.47 صباحًا، على أنّ ينتهي الشهر الكريم الثلاثاء 9 أبريل 2024، ويكون موعد إمساك 29 رمضان الساعة 3.48 صباحًا وموعد الإفطار في آخر أيامه في تمام الساعة 6.25 مساءً.