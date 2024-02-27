طقس الأيام المقبلة.. عواصف أمشير تضرب بقوة وتحذير لـ4 فئات: «خدوا بالكم»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة في المحافظات، إذ تشهد البلاد تأثير ظاهرتين بداية من يوم غد الأربعاء، وحتى يوم الأحد 3 مارس المقبل، مع طقس غائم جزئيًا على جميع المدن فيما عدا محافظات جنوب الصعيد، إلى جانب انعدام فرص سقوط الأمطار، وذلك بالتزامن مع شهر أمشير المعروف بهبوب العواصف الترابية.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وأوضحت «الأرصاد» في بيان، أن حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات، تشهد تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تعمل على حجب الرؤية الأفقية، على الطرق أحيانًا، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما تؤدي إلى وجود أتربة عالقة في الجو، وسط تحذيرات إلى «مرضى الجيوب الأنفية، مرضى الحساسية، حساسية العيون، والأمراض التنفسية» بعدم الخروج من المنزل وقت العاصفة مع إحكام إغلاق النوافذ.

عاصفة ترابية تضرب المحافظات الأيام المقبلة

وتشير التوقعات إلى تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى، إلى تباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، إذ ترتفع درجة الحرارة وتعاود الانخفاض مرة أخرى، وسط تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس.

وتوقعت «الأرصاد» عدم تعرض المحافظات إلى سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة، إذ يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا، دافئ نهارًا على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.