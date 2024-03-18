دعاء اليوم الثامن من رمضان 2024.. «اللهم آت نفسي تقواها»

يقضي الصائمون أيام الشهر الكريم جميعها في الصلاة والدعاء والتقرب إلى الله، حريصين علي كل يوم وساعة تمضي من هذا الشهر أن تكون حاملة كل ما يرجونه من ربهم، والاهتمام بركن الدعاء هو من أرق طرق العبادة بين العبد وربه، ولذلك يحرصوا على ترديد دعاء اليوم الثامن من رمضان 2024.

دعاء اليوم الثامن من رمضان 2024

ولا يلتزم الداعي بصيغة معينة في التقرب إلي الله ومناجاته، ولكن هناك سعة من الأدعية الكثيرة ما بين أدعية القرآن والسنة وهي أدعية شاملة وجامعة لكل ما يحتاجه المسلم في تلك الأيام، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، لذلك يمكن ترديد دعاء اليوم الثامن من رمضان بأي صيغة مناسبة.

أدعية مستحبة في اليوم الثامن من رمضان 2024

ويردد البعض في دعاء اليوم الثامن من رمضان التالي

«اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وإِطْعَامَ الطَّعَامِ، وإِفْشَاءَ السَّلَامِ، وارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَمُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ».

ومن الدعوات الثابتة عند النبي صلي الله عليه وسلم، والتي تصلح في كل وقت وتصاحب كل منا أينما وجد، ويمكن ترديدها كدعاء اليوم الثامن من رمضان: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني اسألك الهدي والتقى والعفاف والغنى».

تعرف على دعاء اليوم الثامن من رمضان

«اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر».

ويقول البعض في دعاء اليوم الثامن من رمضان: «اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم اغفر لي خطيئتي، وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي».

أعمال مستحبة في اليوم الثامن من رمضان 2024

وفي اليوم الثامن من رمضان 2024، يستحب كغيره من أيام الشهر المبارك، الإكثار من ترديد الدعاء طوال اليوم، مع قراءة القرآن الكريم، وكذلك المحافظة على أداء الصلوات في مواقيتها، وكذلك ركعات السنة منها، وصلاة التراويح، واستغلال ذلك اليوم في الخروج بأكبر حصيلة من الأعمال الصالحة والحسنات.