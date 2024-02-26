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موعد غلق باب التحويلات المدرسية بالقاهرة.. «باق أيام»

كتب:

وائل فايز
11:46 م | الإثنين 26 فبراير 2024
تحويلات مدرسية بالقاهرة

تحويلات مدرسية بالقاهرة

أكدت محافظة القاهرة، استمرار فتح باب التحويلات المدرسية حتى 4 مارس المقبل وذلك على الموقع الرسمى للمحافظة.

التحويل اليدوى محدد

وأشارت المحافظة إلى أنه بالتنسيق مع مديرية التعليم، باب التحويلات بين المدارس مفتوح إلكترونيا لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات «من رياض الأطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي» وغير مسموح بالتحويل الورقي إلا في التعليم الخاص والفني فقط.

وأوضحت أن من ضوابط التحويلات تحمل ولى الأمر مسؤولية صحة البيانات في استمارة التحويلات، كما على ولى الأمر متابعة النتيجة على الموقع الرسمي، ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، ولا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

وتابعت أنه في حال قبول طلب التحويل المدرسي، على ولي الأمر طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة مع استكمال إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة حتى لا تلغى وتكون الأولوية للأخوة بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة والأعلى في المجموع وذلك وفقا للكثافات.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.