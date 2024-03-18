دعاء اليوم التاسع من رمضان 2024.. «اللهم اغفر لي وعافني واعف عني»

تسمو روح الصائم بالدعاء، ويخشع قلبه حينما يناجي ربه بإلحاح، لذا يلجأ كل مسلم إلى البحث عن صيغة دعائية دسمة تشبع حاجة قلبه، كدعاء اليوم التاسع من رمضان 2024.

ولا توجد صيغة ثابتة لدعاء اليوم التاسع من رمضان 2024، إلا أنه يمكن للمسلم الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، مستشهدًا بقول الله عز وجل: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ».

دعاء اليوم التاسع من رمضان 2024

ويردد العبد في دعاء اليوم التاسع من رمضان 2024، قائلا: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك».

أدعية مستحبة في يوم 9 رمضان 2024

واستكمالا للحديث عن الأدعية المستحبة في يوم 9 رمضان 2024، يعد الدعاء خير ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، إذ يحرص الصائمون على الإكثار من الدعاء، فالصائم يستجاب له طيلة اليوم، وعند إفطاره، إذ جاء في ِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ»

ومن أقرب الأدعية التي تلمس قلب كل مسلم أثناء صيامه، ويمكن ترديدها كدعاء اليوم التاسع من رمضان: «اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين».

- اللهمّ حبّب إليّ في رمضان الإحسان، وكرّهني بالفسوق والعصيان وحرّم عليّ السّخط والنيران بعونك يا رب العالمين.

أعمال مستحبة تاسع يوم رمضان 2024

ومن الأعمال المستحبة تاسع يوم رمضان 2024، كغيرها في باقي أيام الشهر الكريم، هى الإكثار من الطاعات والعبادات، منها ترديد الأدعية في أوقات اليوم المختلفة، والحفاظ على أداء الصلوات في مواقيتها الفروض والسنن، فضلا عن قراءة آيات كتاب الله.