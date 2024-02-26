دعاء الإفطار في رمضان.. أوصى به النبي

اعتاد المسلمون على ترديد دعاء الإفطار في رمضان لما له من فضل عظيم وثواب كبير، كما توارث المسلمون أن يرددوا الدعاء عند الإفطار سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن البعض قد لا يعلم صيغة هذا الدعاء.

دعاء الإفطار في رمضان

وقال المسلمون في دعاء الإفطار في رمضان، عن عن عبد الله بن عمر رضي الله: «كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ».

تعرف على دعاء الإفطار في رمضان

وقالت دار الإفتاء المصرية، في حديثها عن دعاء الإفطار في رمضان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: «اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ»، رواه أبو داود مرسلًا.

وتابعت «الإفتاء» حديثها عن دعاء الإفطار في رمضان، قائلة في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول أيضًا: «اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي»، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

ويمكن للمسلم الصائم ترديد دعاء الإفطار في رمضان بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدرا الإفتاء المصرية.