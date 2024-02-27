مراسل «في المساء مع قصواء»: مصر قدمت 80% من إجمالي المساعدات إلى الأشقاء في غزة

تحدث محمد شاهين، مراسل «في المساء مع قصواء»، عن تفاصيل فتح معبر رفح واستمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستقبال المصابين الفلسطينيين.

مصر قدمت 80% إجمالي المساعدات التي وصلت إلى غزة

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة «cbc»، أن مصر قدمت 80% إجمالي المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة، مشددًا على أن مصر استقبلت أكثر من 2600 مصاب منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

1000 شاب متطوع داخل مراكز الخدمات اللوجستية

وتابع أن هناك أكثر من 1000 شاب متطوع داخل مراكز الخدمات اللوجستية، يعملون ليل نهار من أجل إعداد وتقديم المساعدات للفلسطينيين في القطاع، منوهًا إلى أنه منذ بداية الأزمة في غزة، عبر من منفذ رفح نحو 15 ألف شاحنة مساعدات.

وأوضح أنّ بعض الشاحنات حملت أكثر من 200 ألف طن، من المساعدات، وتدخل غزة بشكل يومي من معبر رفح المصري.