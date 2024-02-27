«زيزو» يحسم الجدل بشأن مشاركته بمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر

حسم أحمد سيد زيزو، موقفه من اللحاق بمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر أن تستضيفه المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس المقبل، وذلك بعد إصابته أمام أبو سليم الليبي بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وما زال الترقب يسيطر على جماهير الزمالك، بعد خروج زيزو من المباراة متأثرًا بإصابته بالتواء في الكاحل، متسائلين عن إمكانية لحاقه بمباراة القمة الحاسمة على لقب بطولة كأس مصر.

هل يلحق زيزو بنهائي كأس مصر أمام الأهلي؟

«زيزو» حسم الجدل من خلال منشور عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، من خلال رسالة لجماهير الزمالك.

وكتب: «الحمد لله دائمًا وأبدًا، فكرة إن الواحد يبقى سليم بس حاجة في حد ذاتها نعمة عظيمة، الحمد لله على فضل الله وكرمه، شكرًا جمهور الزمالك العظيم اللي مش حاجة غريبة عليه من دعم وسؤال على لعيبته».

ماذا قال زيزو بعد إصابته في مباراة الزمالك وأبو سليم بالكونفدرالية؟

واختتم لاعب الفارس الأبيض: «أشوفكوا الماتش اللي جاي»، معلنًا جاهزيته لمباريات الزمالك القادمة، وعلى رأسها مواجهة القمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

وخرج «زيزو» من مواجهة الزمالك وأبو سليم الليبي، في بطولة الكونفدرالية، والتي حسمها الفارس الأبيض بهدفين لهدف، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل.