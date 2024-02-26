بعد إصابة زيزو.. ما تفاصيل الإصابة بالتواء الكاحل ومدة الغياب؟

ملاعب كرة القدم عالم مليء بالحماس، يحمل حكايات من الإبداع والإنجاز، لكن في خضم هذه الإنجازات، يلوح شبح مخيف يسمى الإصابات، يهدد الأحلام ويسرق الطموحات، ويعد العدو الأكبر للاعبين، خاصة في ظل وجود بعض الإصابات الشائعة التي يصعب الهروب منها مهما بلغت درجة الحيطة والحرص، وكأنها جزء من اللعبة، وبينها التواء الكاحل، الذي أصيب به أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك.. فما هو ومدة علاجه وطرق الوقاية؟

معلومات عن التواء الكاحل والأعراض ومدة الغياب

التواء الكاحل الذي يعاني منه أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، بعد مشاركته في لقاء الزمالك أمام أبوسليم الليبي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، هو تمدد أو تمزق في أحد أربطة الكاحل، وهي الأنسجة القوية التي تُثبت عظام الكاحل معا، وتُحافظ على استقراره، الأمر الذي يحتاج إلى فترة طويلة من أجل التعافي والعودة للمشاركة والظهور مع الفريق من جديد.

من جهته، قال الدكتور إسلام السيد، المتخصص في جراحة العظام والكسور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إصابات الالتواء على مستوى الكاحل، تحتاج إلى فترة ليست قصيرة من أجل التعافي والعودة بشكل طبيعي للمشاركة، وممارسة الرياضة بشكل طبيعي؛ إذ يحتاج اللاعب إلى فترة علاج وتأهيل لا تقل عن 3 أسابيع، من أجل العودة بصورة طبيعية.

بعد إصابة زيزو بها.. هل يلحق بمباراة القمة أمام الأهلي؟

ومن أعراض التواء الكاحل الذي تعرض له نجم الزمالك، حدوث ألم حاد قد يكون غير محتمل نسبيًا على مستوى الكاحل، ويزيد الألم عند تحريك الكاحل أو التحميل عليه، وسرعان ما يظهر تورم في منطقة الكاحل، يصحبه بعض الكدمات وتغير لون الجلد حول الكاحل، إضافة إلى صعوبة في المشي أو الوقوف.

وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى التواء الكاحل، بينها الهبوط بشكل خاطئ بعد القفز أو الجري، أو الالتفاف بصورة مفاجئة، كما أن الملعب له دورا في الالتواء، فبعض الملاعب تكون غير مؤهلة وقد تتسبب في إصابات، وأخيرًا عدم ارتداء حذاء مناسب للرياضة.

ومن أجل تفادي الإصابات بالتواء في الكاحل، يجب الإحماء قبل ممارسة الرياضة، إلى جانب ارتداء حذاء رياضي مناسب، والتركيز على تمارين التوازن، كما يجب اختيار الأرضية المناسبة من أجل خوض الرياضة الخاصة باللاعب، وتجنب اللعب على الأسطح غير المستوية.

وبحسب إسلام السيد، فإن مدة الغياب لن تقل عن 3 أسابيع، ما يعني غياب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، عن الفريق في لقاء الأهلي، بمباراة القمة، بنهائي كأس مصر، المقرر له يوم 13 مارس.